В Совет Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах

Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
В Канаде нашли считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец»
Против OpenAI подали семь исков из‑за самоубийств пользователей ChatGPT
«Национальная медиа группа» снимет свою первую микродраму в вертикальному формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики

В Совет Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах

Фото: vprok.ru

В Совете Федерации предложили полностью запретить размещать склады для сборки заказов онлайн-доставок (дарксторы) в многоквартирных домах. Об этом пишут РИА «Новости». Соответствующий законопроект уже подготовлен.

В законопроекте описали характерные признаки даркстора: многократные поставки товаров в течение суток (более двух раз в день); расширенный товарный ассортимент, превращающий помещение в складской объект; комплектация сотен заказов ежедневно; осуществление логистических операций в ночное время; отсутствие непосредственного обслуживания покупателей.

По словам автора законопроекта сенатора Олега Голова, работа таких объектов создает неудобства для жителей: ночной шум от разгрузочных операций, повышенная пожарная нагрузка, интенсивный транспортный поток, затруднение проезда транспорта, нарушение санитарно-эпидемиологических норм. У людей, как указано в законопроекте, появляется «психологический дискомфорт от превращения жилого дома в логистический узел».

В случае принятия закона за его нарушение будет предусмотрена административная ответственность. Голов направил письма министру юстиции Константину Чуйченко и главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой дать оценку предлагаемым изменениям.

Расскажите друзьям