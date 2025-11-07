В Совет Федерации подготовили законопроект о запрете размещать дарксторы в многоквартирных домах

В Совете Федерации предложили полностью запретить размещать склады для сборки заказов онлайн-доставок (дарксторы) в многоквартирных домах. Об этом пишут РИА «Новости». Соответствующий законопроект уже подготовлен.
В законопроекте описали характерные признаки даркстора: многократные поставки товаров в течение суток (более двух раз в день); расширенный товарный ассортимент, превращающий помещение в складской объект; комплектация сотен заказов ежедневно; осуществление логистических операций в ночное время; отсутствие непосредственного обслуживания покупателей.
По словам автора законопроекта сенатора Олега Голова, работа таких объектов создает неудобства для жителей: ночной шум от разгрузочных операций, повышенная пожарная нагрузка, интенсивный транспортный поток, затруднение проезда транспорта, нарушение санитарно-эпидемиологических норм. У людей, как указано в законопроекте, появляется «психологический дискомфорт от превращения жилого дома в логистический узел».
В случае принятия закона за его нарушение будет предусмотрена административная ответственность. Голов направил письма министру юстиции Константину Чуйченко и главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой дать оценку предлагаемым изменениям.