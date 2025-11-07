Умер режисер Ли Тамахори, автор фильма «Умри, но не сейчас»

Умер новозеландский режисер Ли Тамахори, известный по фильму «Умри, но не сейчас» про Джеймса Бонда. О его смерти сообщила радиостанция Radio New Zealand.
Кинематографист, согласно сообщению, мирно скончался у себя дома в окружении близких. Тамахори было 75 лет. У него осталось четверо детей, один из которых ожидает рождения ребенка.
Ли Тамахори родился 17 июня 1950 года в Веллингтоне. Его мать была британкой, а отец — маори. Будущий режиссер начинал карьеру как рекламный художник и фотограф. В 70-х он работал оператором на телевидении.
В 80-х Тамахори дебютировал в кино, спервая как помощник режиссера. Он работал с Нагисой Осимой над фильмом «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». В 1986 году кинематографист основал продакшн-компанию Flying Fish.
В 1994 году Тамахори снял драму «Когда-то они были воинами», премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале. В 1996 году режиссер дебютировал в Голливуде с фильмом «Скала Малхолланд».
Позднее он снял ленту «На грани» с Энтони Хопкинсом и Алеком Болдуином и триллер «И пришел паук» с Морганом Фрименом. В 2002 году на экраны вышла «Умри, но не сейчас» — 20-я картина «бондианы».
В фильмографию Тамахори вошли также такие проекты как «Три иска 2: Новый уровень», «Пророк», «Двойник дьявола». Кинематографист работал над сериалом «Миллиарды». Его заключительная полнометражная работа «На краю земли» вышла в 2023 году.