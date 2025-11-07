Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
В России впервые снимут микродраму в вертикальном формате

Фото: НМГ

«Национальная медиа группа» выпустит микродраму в вертикальном формате. Проект под названием «Беременна от олигарха» будет доступен эксклюзивно на платформе «Сторис», которую НМГ запустила в тестовом режиме в апреле 2025 года, пишут «Ведомости».

Это станет первым в России оригинальным проектом в таком формате. Сериал «Беременна от олигарха» расскажет о девушке, которая узнает, что ждет ребенка, но в тот же день сталкивается с предательством любимого человека.

Проект произведен ООО «Камерабум Реалити» при поддержке НМГ и телеканалов СТС и ЧЕ! Всего ожидается 70 серий общей продолжительностью 1,5 часа. В ролях — Алина Чеченкова, Антон Борисевич, Егор Пежемский и Василиса Агеенкова. Режиссером выступит Никита Дудкин.

На платформе «Сторис» сериал будет распространяться по модели GVOD (Gamified Video on Demand). Первые серии будут бесплатны, но доступ к следующим пользователь получит после просмотра рекламы или с помощью виртуальных монет.

Микродрамы представляют собой мелодраматические истории, которые состоят из серий длительностью в несколько минут и сняты специально для просмотра в вертикальном формате на мобильных. В сегменте микродрам в России представлено уже несколько крупных медиакомпаний, но они работают по лицензионной модели, покупая контент у зарубежных производителей.

