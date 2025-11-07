В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в Москве в декабре откроется выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу музея.
Экспонаты будут доступны с 11 декабря до 15 марта 2026 года. «Основу экспозиции составят произведения „русского периода“ (конец 1900-х — 1922 год) — одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на родину», — говорится в сообщении.
Выставка художника пройдет в Пушкинском музее впервые за 40 лет, отметили в музее. В нее войдут произведения Шагала из российских музейных и частных собраний, которые будут сопровождаться цитатами из автобиографии художника «Моя жизнь». Посетителям также покажут инсталляцию «Комната семьи Шагал» с предметами мебели из его дома в Витебске. До этого они выставлялись в России лишь однажды.
В дополнение к выставке музей проведет цикл лекций о творчестве Шагала, который начнется 12 ноября. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья будут доступны тактильные модели и экскурсии с переводом на русский жестовый язык.
Марк Шагал — русский и французский художник-авангардист. Родился 6 июля 1887 года в Витебске, в Российской империи. Написал картины «Над городом», «Обрученные и Эйфелева башня», «Прогулка» и другие.