В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала

Выставка художника пройдет в Пушкинском музее впервые за 40 лет, отметили в музее. В нее войдут произведения Шагала из российских музейных и частных собраний, которые будут сопровождаться цитатами из автобиографии художника «Моя жизнь». Посетителям также покажут инсталляцию «Комната семьи Шагал» с предметами мебели из его дома в Витебске. До этого они выставлялись в России лишь однажды.