Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони

Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
В России впервые снимут микродраму в вертикальном формате
В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
За год выросли доходы почти у половины российских риелторов
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»

Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони

Фото: Sony Pictures Television

Американская актриса Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов от режиссера Джастина Бальдони в качестве компенсации за клевету. Об этом написал Variety.

Адвокаты Лайвли утверждают, что Бальдони инициировал клеветническую кампанию в соцсетях, которая сказалась на доходах артистки. По их мнению, актриса потеряла не менее 56,2 млн долларов потенциальных доходов.

Кроме того, юристы оценили ущерб косметического бренда Blake Brown в 49 млн, а компании по производству напитков Betty Buzz/Betty Booze — в 22 млн. Ущерб репутации, по их словам, составил не менее 34 млн.

Лайвли подала иск против Бальдони 31 декабря 2024 года. В нем речь шла об ущербе в 75 тыс. долларов. Но уже в июле оценка выросла в десятки раз. Адвокаты актрисы намерены добиться выплаты как минимум тройной компенсации.

Бальдони также подал иск о клевете против Лайвли. Он заявлял, что понес ущерб в 400 млн долларов. Однако иск режиссера отклонили в июне: судья постановил, что Бальдони не может жаловаться на обвинения, выдвинутые в рамках судебного иска.

Конфликт между Лайвли и Бальдони разгорелся после того, как они работали вместе над фильмом «Все закончится на нас», который вышел в августе 2024 года и собрал в прокате более 350 млн долларов.

Лайвли подала жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии, обвинив Бальдони в «неуместном и нежелательном поведении» и попытках испортить ей репутацию. Бальдони отверг обвинения и подал встречный иск, включив в него также мужа Лайвли актера Райана Рейнолдса и ее публицистку Лесли Слоун, обвинив их в клевете и вымогательстве.

Судебное разбирательство по делу Лайвли против Бальдони назначено на весну 2026 года, оно пройдет в федеральном суде Нью-Йорка. Хотя суд отклонил значительную часть иска Бальдони, тот все еще может засудить актрису за вмешательство в деловые отношения.

Расскажите друзьям