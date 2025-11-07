Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони

Американская актриса Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов от режиссера Джастина Бальдони в качестве компенсации за клевету. Об этом написал Variety.
Адвокаты Лайвли утверждают, что Бальдони инициировал клеветническую кампанию в соцсетях, которая сказалась на доходах артистки. По их мнению, актриса потеряла не менее 56,2 млн долларов потенциальных доходов.
Кроме того, юристы оценили ущерб косметического бренда Blake Brown в 49 млн, а компании по производству напитков Betty Buzz/Betty Booze — в 22 млн. Ущерб репутации, по их словам, составил не менее 34 млн.
Лайвли подала иск против Бальдони 31 декабря 2024 года. В нем речь шла об ущербе в 75 тыс. долларов. Но уже в июле оценка выросла в десятки раз. Адвокаты актрисы намерены добиться выплаты как минимум тройной компенсации.
Бальдони также подал иск о клевете против Лайвли. Он заявлял, что понес ущерб в 400 млн долларов. Однако иск режиссера отклонили в июне: судья постановил, что Бальдони не может жаловаться на обвинения, выдвинутые в рамках судебного иска.
Конфликт между Лайвли и Бальдони разгорелся после того, как они работали вместе над фильмом «Все закончится на нас», который вышел в августе 2024 года и собрал в прокате более 350 млн долларов.
Лайвли подала жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии, обвинив Бальдони в «неуместном и нежелательном поведении» и попытках испортить ей репутацию. Бальдони отверг обвинения и подал встречный иск, включив в него также мужа Лайвли актера Райана Рейнолдса и ее публицистку Лесли Слоун, обвинив их в клевете и вымогательстве.
Судебное разбирательство по делу Лайвли против Бальдони назначено на весну 2026 года, оно пройдет в федеральном суде Нью-Йорка. Хотя суд отклонил значительную часть иска Бальдони, тот все еще может засудить актрису за вмешательство в деловые отношения.