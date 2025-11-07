Блейк Лайвли потребовала 161 млн долларов компенсации от Джастина Бальдони

Лайвли подала иск против Бальдони 31 декабря 2024 года. В нем речь шла об ущербе в 75 тыс. долларов. Но уже в июле оценка выросла в десятки раз. Адвокаты актрисы намерены добиться выплаты как минимум тройной компенсации.