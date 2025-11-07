Нуми Рапас снимется в хорроре «No Man’s Land» россиянки Василисы Кузьминой

Шведская актриса Нуми Рапас, известная по фильмам «Девушка с татуировкой дракона» и «Тайна семи сестер», снимется в хорроре «No Man’s Land». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит российский режиссер Василиса Кузьмина, известная по сериалу «Алиса» с Ириной Горбачевой и драме «Ника» с Лизой Янковской и Анной Михалковой. Ленту выпустит испанская продакшен-компания AF Films.
Рапас сыграет Магду — загадочного и стойкого лидера полностью женского сообщества, которое она построила после разрушительной гражданской войны. В триллере также появится Миллисент Симмондс, звезда «Тихого места». Она исполнит роль Эль, последовательницы Магды.
По сюжету сын Магды возвращается с фронта и нарушает спокойную жизнь мира, в котором не было мужчин. Враждебность участниц сообщества нарастает и превращается в невообразимое насилие. Попытки коммуны защитить парня вызывают вопрос: не будет ли эта забота женщин стоить ему жизни.
Будущая картина описывается как антиутопический триллер с элементами «Рассказа служанки» и ритуальной напряженностью «Солнцестояния». Он вдохновлен реальными событиями, произошедшими в Венгрии в 1910–1920-х годах. Там группа деревенских женщин, известных как «ангелоделы из Надьрева», решила убить своих жестоких мужей и вернуть себе контроль над собственными жизнями.
«No Man’s Land» станет второй полнометражной работой Кузьминой после «Ники», премьера которой прошла с большим успехом на фестивале SXSW 2022. Сценарий проекта кинематографистка написала в соавторстве с Дейзи Андерсон. Лента выйдет на английском языке, съемки пройдут в Испании весной.
Продюсером фильма выступит Джулиана Любин, которая ранее работала над «Вороном», «Возвращением в Сайлент-Хилл» и «У моря». Когда состоится релиз хоррора, пока не сообщается.