Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми».
«Запись года»: Anxiety (Doechii), Wildflower (Билли Айлиш), Abracadabra (Леди Гага), Luther (Кендрик Ламар и SZA), The Subway (Чаппелл Роан) и APT. (Розэ, Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny), Manchild (Сабрина Карпентер).
«Песня года»: Abracadabra (Леди Гага), Anxiety (Doechii), APT. (Розе, Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny), Golden (HUNTR/X: EJAE, Одри Нуна, Рей Ами), Luther (Кендрик Ламар и SZA), Manchild (Сабрина Карпентер) и Wildflower (Билли Айлиш).
«Альбом года»: Man’s Best Friend (Сабрина Карпентер), Let God Sort Em Out (Clipse, Pusha T & Malice), Mayhem (Леди Гага), Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny), Swag (Джастин Бибер), GNX (Кендрик Ламар), Mutt (Леон Томас) и Chromakopia (Tyler, the Creator).
Больше всего номинаций у Кендрика Ламара — девять.
Новость дополняется