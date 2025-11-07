Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми».

Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
За год выросли доходы почти у половины российских риэлтеров
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins

Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми»

Фото: grammy.com

Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми».

«Запись года»: Anxiety (Doechii), Wildflower (Билли Айлиш), Abracadabra (Леди Гага), Luther (Кендрик Ламар и SZA), The Subway (Чаппелл Роан) и APT. (Розэ, Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny), Manchild (Сабрина Карпентер).

«Песня года»: Abracadabra (Леди Гага), Anxiety (Doechii), APT. (Розе, Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny), Golden (HUNTR/X: EJAE, Одри Нуна, Рей Ами), Luther (Кендрик Ламар и SZA), Manchild (Сабрина Карпентер) и Wildflower (Билли Айлиш).

«Альбом года»: Man’s Best Friend (Сабрина Карпентер), Let God Sort Em Out (Clipse, Pusha T & Malice), Mayhem (Леди Гага), Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny), Swag (Джастин Бибер), GNX (Кендрик Ламар), Mutt (Леон Томас) и Chromakopia (Tyler, the Creator).

Больше всего номинаций у Кендрика Ламара — девять.

Новость дополняется

Расскажите друзьям