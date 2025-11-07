Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ

Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»
За год выросли доходы почти у половины российских риэлтеров
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон

Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ

Изображение: Meta*

Компания Meta* запустила платформу Vibes для роликов, сгенерированных искусственным интеллектом. Ее можно найти в приложении Meta AI, сообщил TechCrunch.

Лента Vibes позволит пользователям смотреть ИИ-видео в формате, близком к TikTok. Реальных видео в приложении не будет. Vibes рассматриваются как конкурент платформы Sora со схожим контентом. Ее недавно запустила OpenAI.

Со временем лента Vibes станет персонализированной и будет учитывать индивидуальные интересы пользователей, пообещали в Meta*. Авторы контента смогут создавать видео на основе подсказок или чужих роликов.

Приложение позволит добавлять в ролики визуальные эффекты, музыку и настраивать стили. «Это изначально социальный и совместный творческий опыт, где вас поощряют создавать ремиксы, совместно творить и создавать истории», — поделились создатели. Видео из Vibes можно будет поделиться в инстаграме* и фейсбуке*. 

*   Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

