Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ

Компания Meta* запустила платформу Vibes для роликов, сгенерированных искусственным интеллектом. Ее можно найти в приложении Meta AI, сообщил TechCrunch.
Лента Vibes позволит пользователям смотреть ИИ-видео в формате, близком к TikTok. Реальных видео в приложении не будет. Vibes рассматриваются как конкурент платформы Sora со схожим контентом. Ее недавно запустила OpenAI.
Со временем лента Vibes станет персонализированной и будет учитывать индивидуальные интересы пользователей, пообещали в Meta*. Авторы контента смогут создавать видео на основе подсказок или чужих роликов.
Приложение позволит добавлять в ролики визуальные эффекты, музыку и настраивать стили. «Это изначально социальный и совместный творческий опыт, где вас поощряют создавать ремиксы, совместно творить и создавать истории», — поделились создатели. Видео из Vibes можно будет поделиться в инстаграме* и фейсбуке*.
* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.