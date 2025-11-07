Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Rosemead» («Розмид») с Люси Лю. Картина, основанная на реальной истории о подростке с шизофренией, выйдет в зарубежный кинопрокат 5 декабря.
Проект снял Эрик Лин. Он рассказал историю матери, которая в попытках защитить своего проблемного сына идет на радикальные меры. Лю исполнила роль матери, а в образе ее сына в драме предстал Лоуренс Шоу.
Сценарий ленты написала Мэрилин Фу на основе статьи Los Angeles Times 2017 года. Продюсерами ее выступили Минетт Луи, Эндрю Д.Коркин и Лю. В актерский состав вошли Орион Ли, Дженнифер Ли, Мэдисон Ху и Джеймс Чен.
«Когда я впервые прочитала сценарий „Розмида“, меня тронула его честность. Он не дает ответов, а дает зрителям возможность задать вопросы. Я надеюсь, зрители не просто посмотрят его, но и будут чувствовать его еще долго после окончания», — поделилась Лю.
«Розмид» впервые показали на кинофестивале «Трайбека». Фильм также участвовал в киносмотрах в Бентонвилле и Локарно. Работа Лю везде вызывала восторг у критиков и других специалистов.
«Зрители никогда не видели ее в такой роли — она полностью преображается, и я с нетерпением жду, когда люди наконец увидят хотя бы отрывок ее выдающегося исполнения», — признавался Лин.
Команду исполнительных продюсеров составили Тео Джеймс, Джулия Сюй, Сан-Деметрио Арте, Крис Арджентьери, Фрэнк Шен, Джейми Линь, Пэн Чжао, Чилин Линь, Дже Ян, Даниэла Руис и Джулия Гоу.