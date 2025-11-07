Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Meta* запустила платформу Vibes с роликами, сгенерированными ИИ
За год выросли доходы почти у половины российских риэлтеров
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон

Люси Лю пытается справиться с шизофренией сына в трейлере драмы «Rosemead»

Кадр: Vertical/YouTube

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Rosemead» («Розмид») с Люси Лю. Картина, основанная на реальной истории о подростке с шизофренией, выйдет в зарубежный кинопрокат 5 декабря.

Проект снял Эрик Лин. Он рассказал историю матери, которая в попытках защитить своего проблемного сына идет на радикальные меры. Лю исполнила роль матери, а в образе ее сына в драме предстал Лоуренс Шоу. 
 

Видео: Vertical/YouTube

Сценарий ленты написала Мэрилин Фу на основе статьи Los Angeles Times 2017 года. Продюсерами ее выступили Минетт Луи, Эндрю Д.Коркин и Лю. В актерский состав вошли Орион Ли, Дженнифер Ли, Мэдисон Ху и Джеймс Чен.

«Когда я впервые прочитала сценарий „Розмида“, меня тронула его честность. Он не дает ответов, а дает зрителям возможность задать вопросы. Я надеюсь, зрители не просто посмотрят его, но и будут чувствовать его еще долго после окончания», — поделилась Лю.

«Розмид» впервые показали на кинофестивале «Трайбека». Фильм также участвовал в киносмотрах в Бентонвилле и Локарно. Работа Лю везде вызывала восторг у критиков и других специалистов.

«Зрители никогда не видели ее в такой роли — она полностью преображается, и я с нетерпением жду, когда люди наконец увидят хотя бы отрывок ее выдающегося исполнения», — признавался Лин.

Команду исполнительных продюсеров составили Тео Джеймс, Джулия Сюй, Сан-Деметрио Арте, Крис Арджентьери, Фрэнк Шен, Джейми Линь, Пэн Чжао, Чилин Линь, Дже Ян, Даниэла Руис и Джулия Гоу.

