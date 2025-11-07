За год выросли доходы почти у половины российских риэлтеров

Доходы около половины российских риэлторов и ипотечных брокеров выросли в 2025 году. Об этом пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на исследование платформы TYMY.
В ходе опроса об увеличении дохода сообщили 48,8% опрошенных риэлторов и брокеров, у 37,1% доход не изменился, 14,1% респондентов заявили о снижении доходов. О среднем месячном доходе свыше 500 тыс. рублей рассказали 6% опрошенных, в диапазоне 300–500 тысяч — 10%. 200–300 тыс. рублей получают 29% опрошенных специалистов, 100–200 тыс. рублей — 25%, 50–100 тыс. рублей — у 22%, доход до 50 тыс. рублей — у 5%.
В Москве опрошенные специалисты по недвижимости в 2025 году в среднем зарабатывают 200–300 тыс. рублей. В Петербурге — 100–200 тыс. рублей.
Последние несколько лет в России растут цены на аренду недвижимости. В августе cредняя стоимость аренды жилья в Москве и Петербурге достигла нового максимума — 115 тыс. и 60 тыс. рублей в месяц соответственно. Cредняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках России составила 31,6 тыс. рублей в месяц, это на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.