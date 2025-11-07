За год выросли доходы почти у половины российских риэлтеров

В ходе опроса об увеличении дохода сообщили 48,8% опрошенных риэлторов и брокеров, у 37,1% доход не изменился, 14,1% респондентов заявили о снижении доходов. О среднем месячном доходе свыше 500 тыс. рублей рассказали 6% опрошенных, в диапазоне 300–500 тысяч — 10%. 200–300 тыс. рублей получают 29% опрошенных специалистов, 100–200 тыс. рублей — 25%, 50–100 тыс. рублей — у 22%, доход до 50 тыс. рублей — у 5%.