Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики

В официальном аккаунте «Гарри Поттера» в Tiktok показали, как бы выглядели последние фильмы франшизы о волшебнике «Дары смерти» без компьютерной графики. Зрителям продемонстрировали, как снимали сцены борьбы Гарри и Волан-де-Морта, битвы за Хогвартс, противостояния профессора Минервы Макгонагалл и Северуса Снейпа. Ролик набрал уже 20 млн просмотров.
С июля идут съемки сериала по «Гарри Поттеру». Известный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на роль Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру» прослушиваются не только мужчины, но и женщины. Обо всем, что нужно знать о предстоящем проекте НВO, премьера которого ожидается в 2027 году, можно прочитать в материале «Афиши Daily».
В ноябре все части фильмов о «Гарри Поттере» покажут в российских кинотеатрах. Сеансы пройдут с 5 ноября по 25 декабря в 22 городах ― Москве, Казани, Рязани, Самаре, Пензе, Челябинске и других. Прокат будет неофициальным ― фильмы покажут перед российскими короткометражками.