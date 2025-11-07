Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков

Фото: Urak et al. 2025/Subterranean Biology

В серной пещере Сульфур на границе Греции и Албании обнаружили самую крупную в мире паутину площадью 106 квадратных метров. Ее сплели более 111 тыс. пауков, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Subterranean Biology.

По словам ученых, «необычная» колония представляет собой паутину, которая появилась в темной зоне пещеры, куда не попадает свет, вдоль узкого прохода с низким потолком у входа. Она представляет собой лоскутное одеяло из тысяч отдельных воронкообразных паутин.

© Urak et al. 2025/Subterranean Biology
Как рассказал руководитель исследования Иштван Урак из Трансильванского университета Сапиентия в Румынии, на паутине живут два вида, которые обычно враждуют: Tegenaria domestica (домовый паук) и Prinerigone vagans. Урак и его коллеги подсчитали, что в пещере обитает около 69 тыс. особей T. domestica и более 42 тыс. особей P. vagans. Предполагалось, что домовые пауки охотились бы на более мелких P. vagans, но в кромешной тьме пещеры их зрение нарушилось, поэтому оба вида питаются мошками.

«Паучий мегаполис» находится в так называемой серной пещере — каверне, которая сформировалась под воздействием серной кислоты, появившейся из-за окисления сероводорода в грунтовых водах. По словам исследователей, паутина настолько тяжелая, что в определенных местах она может отсоединиться от стены под собственным весом.

