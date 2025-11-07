Как рассказал руководитель исследования Иштван Урак из Трансильванского университета Сапиентия в Румынии, на паутине живут два вида, которые обычно враждуют: Tegenaria domestica (домовый паук) и Prinerigone vagans. Урак и его коллеги подсчитали, что в пещере обитает около 69 тыс. особей T. domestica и более 42 тыс. особей P. vagans. Предполагалось, что домовые пауки охотились бы на более мелких P. vagans, но в кромешной тьме пещеры их зрение нарушилось, поэтому оба вида питаются мошками.