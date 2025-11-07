Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Создатели «Гарри Поттера» показали, как бы выглядел фильм «Дары смерти» без компьютерной графики
На границе Греции и Албании нашли самую большую в миру паутину — в ней живет более 111 тыс. пауков
Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»
В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»
«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes

Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года

Фото: «Культура.РФ»/«ВКонтакте»

Владельцам «Пушкинской карты» необходимо до 28 декабря подать заявление на перевыпуск карт, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры.

Это связано со сменой банка-оператора карты c «Почта Банка» на ВТБ. В 2026 году АО «Почта Банк» прекратит существовать ввиду присоединения к ВТБ.

Ранее выпущенные карты будут работать до 31 декабря 2025 года. Подать заявление на перевыпуск можно в приложении «Госуслуги Культура».

Программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года для молодых людей от 14 до 22 лет. С ее помощью они могут бесплатно посещать культурные события. По данным министра культуры Ольги Любимовой, c начала старта программы по всей стране продано более 98 млн билетов на сумму более 48,3 млрд рублей.

