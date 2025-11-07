Владельцы «Пушкинских карт» должны будут перевыпустить их до конца года

Владельцам «Пушкинской карты» необходимо до 28 декабря подать заявление на перевыпуск карт, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры.
Это связано со сменой банка-оператора карты c «Почта Банка» на ВТБ. В 2026 году АО «Почта Банк» прекратит существовать ввиду присоединения к ВТБ.
Ранее выпущенные карты будут работать до 31 декабря 2025 года. Подать заявление на перевыпуск можно в приложении «Госуслуги Культура».
Программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года для молодых людей от 14 до 22 лет. С ее помощью они могут бесплатно посещать культурные события. По данным министра культуры Ольги Любимовой, c начала старта программы по всей стране продано более 98 млн билетов на сумму более 48,3 млрд рублей.