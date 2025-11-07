В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»

7 ноября в «Яндекс Книгах» появился роман «Фолкнер» Мэри Шелли — позднее произведение автора «Франкенштейна» о преступлении и наказании, искуплении и прощении. Книга вышла на русском языке впервые, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.
Переводчиком стала Юлия Змеева, специализирующаяся на современной и классической прозе. В ее портфолио — переводы бестселлеров «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт, «Потрясение» Лидии Юкнавич, «Доля вероятности» Ребекки Яррос, «Мы раскрываем убийства» Ричарда Османа и другие.
В качестве партнера проекта выступает «Мастерская Брусникина»: аудиоверсию романа озвучила актриса театра Марина Калецкая. Бумажную версию можно купить в издательстве «Подписные издания». Произведение будет доступно в «Яндекс Книгах» в электронном и аудиоформате.
В центре сюжета книги — капитан кавалерии Руперт Фолкнер, терзаемый виной за роковую ошибку прошлого, оказывается на грани самоубийства. Его спасает встреча с шестилетней сиротой Элизабет, чьи сила духа и доброта поражают его. Фолкнер берет девочку под свою опеку, обретая новую цель в жизни. Спустя годы повзрослевшая Элизабет влюбляется в аристократа Джерарда Невилла, которого, как и ее опекуна, преследуют призраки прошлого. Тайна, связывающая двух мужчин, раскрывается, заставляя Элизабет сделать тяжелый нравственный выбор, от которого зависят судьбы всех троих.
«Фолкнер» (1837) относится к позднему периоду творчества писательницы. Как отмечают в «Литрес», с художественной точки зрения этот текст ценится среди отдельных исследователей английской литературы даже выше бессмертного «Франкенштейна», которого до сих пор активно переиздают и экранизируют. Сама Шелли в письмах и дневниках называла «Фолкнера» пиком собственной карьеры и лучшей из своих работ.
Наследие Мэри Шелли (1797–1851) после ее смерти долгое время оставалось в тени славы мужа, поэта Перси Биши Шелли. Интерес к творчеству писательницы возродился лишь в конце XX века.
Одновременно с выходом «Фолкнера» на русском языке 7 ноября мир увидит и новую громкую экранизацию «Франкенштейна» от Гильермо дель Торо. Главную роль в фильме исполнил Джейкоб Элорди.
21 октября в «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов» Оливии Невельсон. Это произведение Белла Свон покупает в книжном магазине Порт-Анджелеса, чтобы узнать, кто такие «хладные» и как с ними связана семья Каллен.