В «Яндекс Книгах» впервые на русском языке вышел поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер»

В центре сюжета книги — капитан кавалерии Руперт Фолкнер, терзаемый виной за роковую ошибку прошлого, оказывается на грани самоубийства. Его спасает встреча с шестилетней сиротой Элизабет, чьи сила духа и доброта поражают его. Фолкнер берет девочку под свою опеку, обретая новую цель в жизни. Спустя годы повзрослевшая Элизабет влюбляется в аристократа Джерарда Невилла, которого, как и ее опекуна, преследуют призраки прошлого. Тайна, связывающая двух мужчин, раскрывается, заставляя Элизабет сделать тяжелый нравственный выбор, от которого зависят судьбы всех троих.