«Коммерсант»: в России введут период охлаждения для мобильного интернета и СМС после роуминга

В России планируется период охлаждения для абонентов, вернувшихся из международного роуминга или не использовавших сим-карту более 72 часов. Об этом сообщили источники издания «Коммерсант».
Такой период будет длиться 24 часа, во время которых не будут работать мобильный интернет и СМС. Абоненты смогут обойти ограничение и восстановить доступ к услугам связи после прохождения верификации. Для этого потребуется перейти по ссылке из СМС и доказать, что пользователь является человеком, а не роботом, пройдя капчу.
Один из собеседников издания добавил, что вопрос наличия технической возможности у всех операторов реализовать этот комплекс мер остается открытым. В Минцифры «Коммерсанту» не ответили на запрос. В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС, Т2 отказались от комментариев.
Период охлаждения может быть направлен на ограничение работы сим-карт, используемых при атаках беспилотников, пишет издание. Ранее аналогичные ограничения в России ввели для иностранных сим-карт. «В обращении по-прежнему находится немало „бесхозных“ сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают», — объяснил директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. Он предполагает, что такие сим-карты зачастую «возвращаются к нам в БПЛА».