Марк Эйдельштейн в трейлере фильма «Космос засыпает»

В сети появился полноценный трейлер драмы «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой.
Сюжет рассказывает историю талантливого студента Паши из Петербурга. Он мечтает о карьере в ракетостроении и покорении космоса. Его планы рушатся, когда он получает тревожные вести из дома.
Герою приходится срочно вернуться в заброшенное село Шойна, где его семья борется за выживание: родной дом медленно, но верно поглощают наступающие пески. Ради спасения матери и брата Паше приходится пожертвовать своей мечтой и образованием, столкнувшись с суровой реальностью.
Режиссером выступил Антон Мамыкин («Первый раз», «Неудачники»). Мировая премьера ленты состоится в ноябре на кинофестивале Bosphorus в Стамбуле. В России фильм покажут в 2026 году. Дистрибуцией занимается «Вольга».