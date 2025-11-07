Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»

Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале

Фото: Arte France Cinéma

На YouTube-канале «Janus Films» опубликовали трейлер «Воскрешения» Би Ганя. В российский прокат картина выйдет 22 января 2026 года.

Действие в фильме происходит в будущем, когда большая часть человечества утратила способность видеть сны. В центре сюжета — женщина, которая находит полуживого андроида, способный видеть сновидения. Чтобы вернуть его к жизни, героиня рассказывает ему истории — со временем он постепенно оживает, а она все больше теряется между реальностью и иллюзией. В картине шесть глав, каждая из которых представляет одно из пяти чувств, а также разум.

Видео: Janus Films/YouTube

В «Воскрешении» снялись Джексон Йи, Шу Ци, Марк Чао, Ли Гэнси, Хуан Цзюэ и другие. Мировая премьера фильма состоялась 22 мая на Каннском кинофестивале, где он получил специальный приз жюри. В Китае лента выйдет 22 ноября, а во Франции — 10 декабря.

«Здесь зритель переживает настоящую трансцендентальную медитацию (в духе Дэвида Линча), сновидение наяву: неоновая палитра, гипнотическая атмосфера, замедленные движения камеры. Стираются границы между временем, памятью и сном. Спящий андроид — китайский Носферату, постепенно оживляющий сознание: зрение, слух, обоняние, осязание, интеллект и дух.

"Воскрешение" — магическое странствие на край ночи, полное аллюзий: от "Выхода рабочих с фабрики в Лионе" Люмьеров и немого кино Луи Деллюка до «Внутренней империи» Линча и "Облачного атласа" Вачовски», — делилась впечатлениями кинокритик Анна Стрельчук.

Расскажите друзьям