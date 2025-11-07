Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале

На YouTube-канале «Janus Films» опубликовали трейлер «Воскрешения» Би Ганя. В российский прокат картина выйдет 22 января 2026 года.
Действие в фильме происходит в будущем, когда большая часть человечества утратила способность видеть сны. В центре сюжета — женщина, которая находит полуживого андроида, способный видеть сновидения. Чтобы вернуть его к жизни, героиня рассказывает ему истории — со временем он постепенно оживает, а она все больше теряется между реальностью и иллюзией. В картине шесть глав, каждая из которых представляет одно из пяти чувств, а также разум.
В «Воскрешении» снялись Джексон Йи, Шу Ци, Марк Чао, Ли Гэнси, Хуан Цзюэ и другие. Мировая премьера фильма состоялась 22 мая на Каннском кинофестивале, где он получил специальный приз жюри. В Китае лента выйдет 22 ноября, а во Франции — 10 декабря.
«Здесь зритель переживает настоящую трансцендентальную медитацию (в духе Дэвида Линча), сновидение наяву: неоновая палитра, гипнотическая атмосфера, замедленные движения камеры. Стираются границы между временем, памятью и сном. Спящий андроид — китайский Носферату, постепенно оживляющий сознание: зрение, слух, обоняние, осязание, интеллект и дух.
"Воскрешение" — магическое странствие на край ночи, полное аллюзий: от "Выхода рабочих с фабрики в Лионе" Люмьеров и немого кино Луи Деллюка до «Внутренней империи» Линча и "Облачного атласа" Вачовски», — делилась впечатлениями кинокритик Анна Стрельчук.