Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале

Действие в фильме происходит в будущем, когда большая часть человечества утратила способность видеть сны. В центре сюжета — женщина, которая находит полуживого андроида, способный видеть сновидения. Чтобы вернуть его к жизни, героиня рассказывает ему истории — со временем он постепенно оживает, а она все больше теряется между реальностью и иллюзией. В картине шесть глав, каждая из которых представляет одно из пяти чувств, а также разум.