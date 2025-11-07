«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Вышел трейлер фильма «Воскрешение» Би Ганя, который получил спецприз жюри на Каннском кинофестивале
Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»
В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов
Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер
Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»

«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%

Фото: pvproductions/Unsplash

В России спрос на книги из категории «Самообразование и психология» вырос на 20%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Литрес».

Рост продаж связывают с тем, что именно осенью люди чаще начинают обращать внимание на свое ментальное состояние. В лидерах продаж — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой и «Свобода от тревоги» Роберта Лихи.

В «Литрес» отметили, что с приходом холодов читатели чаще интересуются художественной литературой, в том числе детективами.

«В книжных клубах участился запрос на „теплые, атмосферные и согревающие книги“, к таким нередко относят романы шведского писателя и журналиста Фредрика Бакмана (например, „Вторая жизнь Уве“ или „Здесь была Бритт-Мари“), американской писательницы Фэнни Флегг („Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“, „На бензоколонке только девушки“) или сборники рассказов „Куриный бульон для души“», — отметили в сервисе.

Кроме того, россияне чаще покупают книги в жанре cosy mystery, или «уютного детектива», — например, классические романы Агаты Кристи и «Клуб убийств по четвергам» британского комика Ричарда Османа.

Недавно «Авито Услуги» выяснили, что москвичи стали чаще обращаться к психологам. Спрос на этих специалистов с начала осени вырос на 20%. При этом 72% россиян продолжают использовать в качестве психолога нейросети. 

