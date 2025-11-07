«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%

Рост продаж связывают с тем, что именно осенью люди чаще начинают обращать внимание на свое ментальное состояние. В лидерах продаж — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой и «Свобода от тревоги» Роберта Лихи.