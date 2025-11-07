«Литрес»: осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%

В России спрос на книги из категории «Самообразование и психология» вырос на 20%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Литрес».
Рост продаж связывают с тем, что именно осенью люди чаще начинают обращать внимание на свое ментальное состояние. В лидерах продаж — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой и «Свобода от тревоги» Роберта Лихи.
В «Литрес» отметили, что с приходом холодов читатели чаще интересуются художественной литературой, в том числе детективами.
«В книжных клубах участился запрос на „теплые, атмосферные и согревающие книги“, к таким нередко относят романы шведского писателя и журналиста Фредрика Бакмана (например, „Вторая жизнь Уве“ или „Здесь была Бритт-Мари“), американской писательницы Фэнни Флегг („Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“, „На бензоколонке только девушки“) или сборники рассказов „Куриный бульон для души“», — отметили в сервисе.
Кроме того, россияне чаще покупают книги в жанре cosy mystery, или «уютного детектива», — например, классические романы Агаты Кристи и «Клуб убийств по четвергам» британского комика Ричарда Османа.
Недавно «Авито Услуги» выяснили, что москвичи стали чаще обращаться к психологам. Спрос на этих специалистов с начала осени вырос на 20%. При этом 72% россиян продолжают использовать в качестве психолога нейросети.