Том Хиддлстон возвращается к роли шпиона в трейлере второго сезона «Ночного администратора»

Фото: British Broadcasting Corporation (BBC)

BBC показал тизер второго сезона сериала «Ночной администратор». Точная дата премьеры пока неизвестна.

Согласно сюжету Джонатан Пайн пытается оставить свое опасное прошлое позади. Он живет под новой личиной — Алекса Гудвина, офицера MI6, руководящего тихим отделом наблюдения в Лондоне.

Однако его спокойная жизнь рушится, когда он случайно сталкивается со старым наемником из команды Ропера. Он втягивает его в смертельно опасную игру с новым антагонистом — колумбийским бизнесменом Тедди Дос Сантосом.

Во втором сезоне «Ночного администратора» главную роль вновь исполнит Том Хиддлстон. Вместе с ним вернутся Оливия Колман в роли Анджелы Берр, а также Алистер Петри, Дуглас Ходж, Майкл Нардон и Ноа Джуп. Хью Лори (Ричард Онслоу Ропер), Том Холландер (майор Коркоран) и Элизабет Дебики (Джед Маршалл) в продолжении не появятся.

