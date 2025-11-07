В Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов

В аэропорту Домодедово появились три бесплатные курительные комнаты в зоне ожидания внутренних рейсов. Об сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«Две курилки в галерее С, одна — в галерее D внутренних линий. Из них две находятся по дороге к телетрапам, одна — на нулевом уровне, где обслуживаются пассажиры, которых везут к самолетам автобусом. Везде установлена система вентиляции», — рассказали представители Домодедово.
В курилках есть урны и телевизоры, где отображается расписание вылетов. До этого курить можно было только на улице и в платной зоне.
Летом в аэропорту Пулково решили ввести плату за посещение курительной зоны. Стоимость посещения установили в 500 рублей, чтобы избежать давки внутри комнаты. Через несколько дней комнату закрыли на ремонт из-за наплыва людей. Позже в Пулково открыли новую курилку, на этот раз бесплатную, но воспользоваться ей могли только люди, которые курят вейпы и электронные системы нагревания табака.