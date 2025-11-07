Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Disney+ представил трейлер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Его премьера состоится 10 декабря.
В основу нового сезона легла вторая книга цикла «Море чудовищ». Сюжет развернется вокруг новой миссии Перси, Аннабет и их соперницы Клариссы. Чтобы спасти свой лагерь, им предстоит отправиться в Бермудский треугольник, известный в мире полукровок как полное опасностей Море чудовищ.
Их цель — найти и спасти Гровера и раздобыть легендарное золотое руно, единственный артефакт, способный восстановить магическую защиту Лагеря полукровок.
Сюжет «Перси Джексона и Олимпийцев» рассказывает о 12-летнем мальчике, который после необычного инцидента в школе (на него нападает учитель-монстр) узнает о своем божественном происхождении. Затем его мама Салли говорит ему, что является полубогом.
Она отправляет его в специальный лагерь, где он мог бы отточить свои божественные способности. Там ему рассказывают, что его отец — бог моря Посейдон. Вместе с этим он узнает, что его обвиняют в краже молнии Зевса.
Главные роли исполняют Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл и другие. Создателями сериала выступают Рик Риордан и Джонатан Е.Стайнберг.