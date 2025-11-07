Вышел полноценный трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

В основу нового сезона легла вторая книга цикла «Море чудовищ». Сюжет развернется вокруг новой миссии Перси, Аннабет и их соперницы Клариссы. Чтобы спасти свой лагерь, им предстоит отправиться в Бермудский треугольник, известный в мире полукровок как полное опасностей Море чудовищ.