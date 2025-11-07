В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер

В Москве из-за аномального тепла зацвели растения, которые обычно распускаются в другое время года. Например, краснокнижная пупавка, лютики и клевер, рассказал ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
«Пупавка красильная — это редкий вид, занесенный в Красную книгу Москвы. Обычно она цветет в июле и августе. В этом году осеннее тепло сохраняется дольше обычного, поэтому не все растения завершили свой жизненный цикл и до наступления морозов еще есть возможность полюбоваться их цветением», — отметил Кунафин.
Кроме пупавки красильной, в Москве зацвели лютик едкий, василек шероховатый и короставник полевой. Их можно наблюдать на склоне у реки Москвы рядом с селом Спас в районе Митино. Биологи также заметили цветущими такие растения, как тысячелистник обыкновенный, мягковолосник топяной, клевер луговой, мелколепестник однолетний, трехреберник непахучий и недотрога железистая.
«Некоторым видам растений свойственно повторное цветение осенью из-за сбоя в природных циклах, например, из-за климатических условий, стрессовых факторов, повреждений или особенностей вида. Опасаться того, что это может нанести вред растению, не стоит», — добавил специалист.
Синоптики предполагают, что первый снег в Москве выпадет 13 ноября. Уже к выходным 15–16 ноября толщина снега может достигнуть 3–5 сантиметров. Днем температура установится на отметке в 0 градусов, ночью ожидаются морозы от –1 до –6 градусов.