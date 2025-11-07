В Москве из‑за теплой для ноября погоды зацвели краснокнижная пупавка, лютики и клевер

«Пупавка красильная — это редкий вид, занесенный в Красную книгу Москвы. Обычно она цветет в июле и августе. В этом году осеннее тепло сохраняется дольше обычного, поэтому не все растения завершили свой жизненный цикл и до наступления морозов еще есть возможность полюбоваться их цветением», — отметил Кунафин.