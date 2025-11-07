Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»

В сиквеле боевика «Дом у дороги» («Road House») сыграют Эндрю Бачелор («Гренландия»), Ико Ювайс («Звездные войны: Пробуждение Силы»), Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины»), Питер Сарсгаард («Дитя тьмы») и Роб Дилейни («Дэдпул и Росомаха»). Об этом пишет Deadline.
В картине также снимутся шесть профессиональных бойцов: Рико Верхувен, Майкл Чандлер, Майкл Веном Пейдж, Дастин Пуарье, Стивен Томпсон и Тайрон Вудли. Кроме того, в ленте появится Джей Хирон — бывший чемпион мира по смешанным единоборствам, который вновь сыграет роль бойца UFC Джекса Джетвея Харриса.
Главная роль снова досталась Джейку Джилленхолу. Он воплотит образ бывшего бойца UFC, ставшего вышибалой в баре на Флорида-Кис. Сюжет продолжения «Дома у дороги» пока не раскрывается.
Режиссером проекта стал Илья Найшуллер. Сценарий ко второй части написал Уилл Билл. Первая часть, перезапуск культового фильма 1980-х с Патриком Суэйзи, в 2024 году собрала 80 млн зрителей по всему миру за восемь недель.