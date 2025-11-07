Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»

Фото: StudioCanal

В сиквеле боевика «Дом у дороги» («Road House») сыграют Эндрю Бачелор («Гренландия»), Ико Ювайс («Звездные войны: Пробуждение Силы»), Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины»), Питер Сарсгаард («Дитя тьмы») и Роб Дилейни («Дэдпул и Росомаха»). Об этом пишет Deadline.

В картине также снимутся шесть профессиональных бойцов: Рико Верхувен, Майкл Чандлер, Майкл Веном Пейдж, Дастин Пуарье, Стивен Томпсон и Тайрон Вудли. Кроме того, в ленте появится Джей Хирон — бывший чемпион мира по смешанным единоборствам, который вновь сыграет роль бойца UFC Джекса Джетвея Харриса.

Главная роль снова досталась Джейку Джилленхолу. Он воплотит образ бывшего бойца UFC, ставшего вышибалой в баре на Флорида-Кис. Сюжет продолжения «Дома у дороги» пока не раскрывается.

Режиссером проекта стал Илья Найшуллер. Сценарий ко второй части написал Уилл Билл. Первая часть, перезапуск культового фильма 1980-х с Патриком Суэйзи, в 2024 году собрала 80 млн зрителей по всему миру за восемь недель.

Расскажите друзьям