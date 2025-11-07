Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор обнялись перед показом «Очень странных дел», опровергнув конфликт

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор положили конец слухам о конфликте на съемках «Очень странных дел».

Ранее СМИ писали, что актриса подала жалобу на коллегу, обвинив его в «издевательствах и преследовании». На красной дорожке в Лос-Анджелесе они обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам.

© Michael Buckner/Getty Images

Netflix также опубликовал видео с их радостной встречей. «Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун приехали вместе на последнюю премьеру „Очень странных дел“ 🥹», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Браун подала жалобу в суд на Харбора еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование, результаты которого остаются неизвестными. Ни стриминговый сервис, ни представители актеров не комментировали эту информацию.

В сериале Милли Бобби Браун играет приемную дочь персонажа Дэвида Харбора — его герой шериф Джим Хоппер берет под опеку девочку с суперспособностями по имени Джейн. Пятый и последний сезон «Очень странных дел» выйдет в ноябре. Премьера первой части запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финальный эпизод покажут 31 декабря.

