Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Фото: Lionsgate

Актриса Сара Полсон ведет переговоры, чтобы присоединиться к четвертому сезону антологии «Монстр» Райана Мерфи для Netflix. Об этом сообщает Variety.

По данным источников, она может сыграть одну из самых известных серийных убийц в истории Америки — Эйлин Уорнос. Ранее стало известно, что сезон будет посвящен Лиззи Борден и убийстве топором ее отца и мачехи. Съемки уже начались в Лос-Анджелесе.

Появление Уорнос указывает, что сезон будет исследовать влияние дела Борден на восприятие обществом других женщин-преступниц, проводя исторические параллели, как в третьем сезоне изучалось влияние преступлений Эда Гейна на поп-культуру.

Эйлин Уорнос была казнена во Флориде в 2002 году за убийство семи мужчин. Самой известной экранной интерпретацией ее образа остается фильм «Монстр» (2003), за роль в котором Шарлиз Терон получила «Оскар».

Расскажите друзьям