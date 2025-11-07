Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Актриса Сара Полсон ведет переговоры, чтобы присоединиться к четвертому сезону антологии «Монстр» Райана Мерфи для Netflix. Об этом сообщает Variety.
По данным источников, она может сыграть одну из самых известных серийных убийц в истории Америки — Эйлин Уорнос. Ранее стало известно, что сезон будет посвящен Лиззи Борден и убийстве топором ее отца и мачехи. Съемки уже начались в Лос-Анджелесе.
Появление Уорнос указывает, что сезон будет исследовать влияние дела Борден на восприятие обществом других женщин-преступниц, проводя исторические параллели, как в третьем сезоне изучалось влияние преступлений Эда Гейна на поп-культуру.
Эйлин Уорнос была казнена во Флориде в 2002 году за убийство семи мужчин. Самой известной экранной интерпретацией ее образа остается фильм «Монстр» (2003), за роль в котором Шарлиз Терон получила «Оскар».