Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»

Фото: Netflix

На ютуб-канале Netflix появился отрывок из финального сезона сериала «Очень странные дела».  Перед финалом зрителей вернут в 6 ноября 1983 года — день исчезновения Уилла Байерса. Премьера первой части сезона запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финал выйдет 31 декабря.

Видео: Netflix

Согласно синопсису, главные герои ищут Векну, но он исчез. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться.

Над финальным сезоном работали Мэтт и Росс Дафферы, а также Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). Он снял два эпизода. В пятом сезоне снимался весь актерский состав сериала. Звезда «Терминатора» Линда Гамильтон тоже получила роль в «Очень странных делах»: она сыграла доктора Кей.

Недавно в СМИ появилась информация, что Милли Бобби Браун якобы подала жалобу на коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора. Актриса обвинила его в «издевательствах и преследовании».

Браун обратилась в суд еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование, результаты которого остаются неизвестными. Согласно СМИ, в обвинениях не было упоминаний о сексуализированном насилии.

После выхода финального сезона сериала создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы выпустят спин-офф — анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го». Он выйдет на Netflix в 2026 году.

