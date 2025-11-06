Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер комедии «Oh. What. Fun» с Мишель Пфайффер в главной роли. Фильм выйдет на стриминговом сервисе 3 декабря.
Он расскажет о матери семейства Клэр Клаустер, которой однажды окончательно надоедает ее шумная, вечно требующая внимания родня. Женщина решает сбежать от близких прямо перед Рождеством.
«От идеально покрытого глазурью печенья до тщательно упакованных подарков — никто — никто не устраивает Рождество так, как Клэр. Но в этом году ее взрослые дети и рассеянный муж погружаются в собственными сезонные драмы и совершают одну роковую ошибку: забывают о маме», — говорит синопсис ленты.
По сюжету, членам семьи Клэр предстоит разыскивать ее в попытках спасти праздники. Клэр же тем временем откроет для себя значение Рождества и необходимость хоть иногда ставить себя на первое место.
Пфайффер сыграла Клэр в проекте. Помимо нее, в комедии снялись Фелисити Джонс, Хлоя Грейс Морец, Денис Лири, Доминик Сесса, Даниэль Брукс, Девери Джейкобс, Гавана Роуз Лю, Мод Апатоу, Джейсон Шварцман, Ева Лонгория и Джоан Чен.
Автором «Oh. What. Fun» выступил Майкл Шоуолетер, снявший «Мысль о тебе», «Выбывшую» и «Глаза Тэмми Фэй». Он поставил фильм по сценарию, написанного им вместе с Чендлером Бейкером.
Создатели картины ранее называли ее любовным письмом к матерям. Они утверждали, что она будет похожа по своей тональности на фильмы «Домой на праздники» и «Самолетом, поездом, машиной».