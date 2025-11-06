Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»

Кадр: Prime Video

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер комедии «Oh. What. Fun» с Мишель Пфайффер в главной роли. Фильм выйдет на стриминговом сервисе 3 декабря.

Он расскажет о матери семейства Клэр Клаустер, которой однажды окончательно надоедает ее шумная, вечно требующая внимания родня. Женщина решает сбежать от близких прямо перед Рождеством.
 

Видео: Prime Video/YouTube

«От идеально  покрытого глазурью печенья до тщательно упакованных подарков — никто — никто не устраивает Рождество так, как Клэр. Но в этом году ее взрослые дети и рассеянный муж погружаются в собственными сезонные драмы и совершают одну роковую ошибку: забывают о маме», — говорит синопсис ленты.

По сюжету, членам семьи Клэр предстоит разыскивать ее в попытках спасти праздники. Клэр же тем временем откроет для себя значение Рождества и необходимость хоть иногда ставить себя на первое место.

Пфайффер сыграла Клэр в проекте. Помимо нее, в комедии снялись Фелисити Джонс, Хлоя Грейс Морец, Денис Лири, Доминик Сесса, Даниэль Брукс, Девери Джейкобс, Гавана Роуз Лю, Мод Апатоу, Джейсон Шварцман, Ева Лонгория и Джоан Чен.

Автором «Oh. What. Fun» выступил Майкл Шоуолетер, снявший «Мысль о тебе», «Выбывшую» и «Глаза Тэмми Фэй». Он поставил фильм по сценарию, написанного им вместе с Чендлером Бейкером.

Создатели картины ранее называли ее любовным письмом к матерям. Они утверждали, что она будет похожа по своей тональности на фильмы «Домой на праздники» и «Самолетом, поездом, машиной».

