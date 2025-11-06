Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Релиз GTA VI снова перенесли. Игра выйдет только в ноябре 2026 года

Фото: Rockstar Games

Релиз видеоигры Grand Theft Auto VI вновь перенесли — на этот раз на 19 ноября 2026 года. Об этом сообщили в официальном аккаунте Rockstar Games в соцсети Х.

Разработчики отметили, что им потребуется больше времени, чтобы завершить работу над игрой. Они принесли извинения перед поклонниками франшизы, которые с нетерпением ожидают релиза.

«Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание, однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете», — сказали они.

Изначально игра должна была выйти осенью 2025 года. Затем релиз перенесли на 26 мая 2026 года, но он не состоялся. В мае фанаты GTA смогли увидеть только новый трейлер Grand Theft Auto VI.

Трейлер раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсии. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.

