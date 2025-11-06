Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»

Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»

Кадр: Lantern Entertainment

Стал известен актерский состав криминального триллера «Моя дорогая Калифорния», который разработает Элайджа Байнум. В него войдут Джессика Честейн («Интерстеллар») и Майки Мэдисон («Анора»), сообщил Deadline.

Лента расскажет о преступлении, которое соединяет жизни телеведущего, его неудовлетворенной жены, звезды кантри-музыки, двух мелких криминальных деятелей и экс-заключенного. Все они, по сюжету, мечтают о лучшей жизни.

Действие фильма развернется в Лос-Анджелесе. Роли исполнят, помимо Честейн и Мэдисон, Джош Бролин («Старикам тет не место»), Крис Пайн («Чудо-женщина»), Дон Чидл («Отель „Руанда“») и Чарльз Мелтон («Май декабрь»).

Проект описывается как триллер с элементами черного юмора. Его разработкой занимается компания 2АМ под руководством Дэвида Инохосы. Исполнительным продюсером выступает Зак Натман.

«Элайджа — один из самых перспективных новых голосов в кинематографе, и „Моя дорогая Калифорния“ подтверждает его талант. Мы рады помочь воплотить его видение в жизнь и создать настоящее кинематографическое событие», — отметил Инохоса.

Съемки начнутся в 2026 году. Финансирует ленту компания Anton. Оператором фильма станет Чейз Ирвин («Черный клановец»), монтажом займется Лесли Джонс («Мастер»), художником-постановщиком будет Джуди Бекер («Бруталист»), а художником по костюмам — Эрин Бенах («Драйв»).

Расскажите друзьям