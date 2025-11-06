Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»

Стал известен актерский состав криминального триллера «Моя дорогая Калифорния», который разработает Элайджа Байнум. В него войдут Джессика Честейн («Интерстеллар») и Майки Мэдисон («Анора»), сообщил Deadline.
Лента расскажет о преступлении, которое соединяет жизни телеведущего, его неудовлетворенной жены, звезды кантри-музыки, двух мелких криминальных деятелей и экс-заключенного. Все они, по сюжету, мечтают о лучшей жизни.
Действие фильма развернется в Лос-Анджелесе. Роли исполнят, помимо Честейн и Мэдисон, Джош Бролин («Старикам тет не место»), Крис Пайн («Чудо-женщина»), Дон Чидл («Отель „Руанда“») и Чарльз Мелтон («Май декабрь»).
Проект описывается как триллер с элементами черного юмора. Его разработкой занимается компания 2АМ под руководством Дэвида Инохосы. Исполнительным продюсером выступает Зак Натман.
«Элайджа — один из самых перспективных новых голосов в кинематографе, и „Моя дорогая Калифорния“ подтверждает его талант. Мы рады помочь воплотить его видение в жизнь и создать настоящее кинематографическое событие», — отметил Инохоса.
Съемки начнутся в 2026 году. Финансирует ленту компания Anton. Оператором фильма станет Чейз Ирвин («Черный клановец»), монтажом займется Лесли Джонс («Мастер»), художником-постановщиком будет Джуди Бекер («Бруталист»), а художником по костюмам — Эрин Бенах («Драйв»).