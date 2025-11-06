Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»

Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики

Фото: dualipa

Британская певица Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики Dua. Об этом написал Hypebae.

Артистка разработала средства для лица вместе с Augustinus Bader Science. В ее коллекцию вошли очищающий крем Balancing Cream Cleanser, обновляющий крем Renewal Cream и многофункциональный комплекс Supercharged Glow Complex.

Все средства, как утверждают в компании-производители, разработаны на основе технологии TF5. Она позволяет укреплять естественный защитный барьер кожи и обеспечивать ее эластичность надолго.

«Я создала эту линию ухода за кожей, чтобы она стала моим ежедневным незаменимым средством — чистым, эффективным и легким в использовании. Благодаря технологии TFC5 коллекция DUA адаптируется к уникальным потребностям вашей кожи, со временем улучшая ее здоровье и упругость», — рассказала Липа.

Средства для ухода за кожей от Дуа Липы стоят от 40 до 80 долларов. Приобрести их можно на сайте бренда. 
 

Расскажите друзьям