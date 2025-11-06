Британская певица Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики Dua. Об этом написал Hypebae.
Артистка разработала средства для лица вместе с Augustinus Bader Science. В ее коллекцию вошли очищающий крем Balancing Cream Cleanser, обновляющий крем Renewal Cream и многофункциональный комплекс Supercharged Glow Complex.
Все средства, как утверждают в компании-производители, разработаны на основе технологии TF5. Она позволяет укреплять естественный защитный барьер кожи и обеспечивать ее эластичность надолго.
«Я создала эту линию ухода за кожей, чтобы она стала моим ежедневным незаменимым средством — чистым, эффективным и легким в использовании. Благодаря технологии TFC5 коллекция DUA адаптируется к уникальным потребностям вашей кожи, со временем улучшая ее здоровье и упругость», — рассказала Липа.
Средства для ухода за кожей от Дуа Липы стоят от 40 до 80 долларов. Приобрести их можно на сайте бренда.