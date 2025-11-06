Вышел трейлер фильма «Помилование» Паоло Соррентино

На ютуб-канале Mubi опубликовали трейлер фильма «Помилование» («La Grazia») Паоло Соррентино, автора «Великой красоты» и «Молодости». Он выйдет в американский кинопрокат 5 декабря.
Картина расскажет о президенте, которому необходимо подписать билл об эвтаназии. Размышления о необходимости этого действия превращаются для героя в «захватывающее исследование любви, морали и наследия».
Главную роль в ленте исполнил Тони Сервилло. Он получил за свою работу награду на Венецианском кинофестивале. Помимо него, в драме приняли участие Массимо Вентуриелло, Анна Ферцетти, Орландо Чинкве, Мильвия Марильяно.
Соррентино поставил фильм по собственному сценарию. Оператором проекта стала Дарья Д’Антонио. Художником-постановщиком выступила Людовика Феррарио. Смонтировал ленту Кристьяно Травальони.
«Помилование» выйдет в российский кинопрокат. Ее выпустит компания A-One. Дата премьеры пока не называется.