Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала в подкасте Las Culturistas, что ей не потребовался координатор интимных сцен на съемках фильма «Умри, моя любовь», поскольку ее экранный партнер Роберт Паттинсон оказался «не извращенцем».
Лоуренс поделилась, что «чувствовала себя в полной безопасности с Робом». «Многие актеры-мужчины обижаются, если с ними не хотят заниматься сексом, и тогда начинается наказание. Он был не таким», — пояснила она.
«Он не извращенец и очень влюблен в Суки [Уотерхаус]. Мы в основном просто говорили о наших детях и отношениях. Никогда не было никаких странностей вроде: „Он же не думает, что он мне нравится?“», — заявила актриса.
По словам Лоуренс, если бы у нее возникли хоть какие-то сомнения относительно партнера, она бы попросила о присутствии секс-координатора. Специалисты этого профиля стали привычным делом в Голливуде после движения #MeToo.
Летом Дакота Джонсон рассказала, что на съемках «Материалистки» впервые за 15 лет карьеры работала с координатором интимных сцен. Актриса назвала этот опыт «совершенно новым», а работавшую с ней специалистку — «потрясающей».
Российская актриса Ирина Старшенбаум же признавалась, что в отечественном кино секс-координаторов не хватает, а съемки откровенных сцен нередко оборачиваются сексуализированным насилием. По мнению Старшенбаум, режиссеры нередко эксплуатируют на экране женские тела.
С координатором интимных сцен работали даже супруги Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстед на съемках сериала «Джентльмен в Москве». «Это было необходимо, тут дело еще и в команде. Очень странно быть голым на глазах у других людей», — рассказывал МакГрегор.
Однако не все артисты довольны участию в кинопроцессе секс-координаторов. Гвинет Пэлтроу делилась, что попросила специалиста не вмешиваться в ее работу с Тимоте Шаламе на съемках «Марти Превосходного». «Не знаю, как для начинающих актеров, но… если бы кто‑то говорил: „А теперь он положит руку сюда“, я бы как художник почувствовала себя скованной», — признавалась она.
Дженнифер Энистон также отказалась от помощи координатора во время работы над сценами с Джоном Хэммом в сериале «Утреннее шоу». «Джон был таким джентельменом. <…> Кроме того, все было очень хореографично», — говорила актриса.
Без координатора по секс-сценам снимали и «Анору» Шона Бейкера. Звезда фильма Майки Мэдисон рассказывала, что они вместе с Марком Эйдельштейном решили справиться самостоятельно.