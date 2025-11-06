Однако не все артисты довольны участию в кинопроцессе секс-координаторов. Гвинет Пэлтроу делилась, что попросила специалиста не вмешиваться в ее работу с Тимоте Шаламе на съемках «Марти Превосходного». «Не знаю, как для начинающих актеров, но… если бы кто‑то говорил: „А теперь он положит руку сюда“, я бы как художник почувствовала себя скованной», — признавалась она.