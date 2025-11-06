Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Netflix показал тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Он выйдет на стриминговом сервисе в 2026 году.

В ролике создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы рассказали, как придумали идею для спин-оффа. «Это была одна из наших первых идей», — поделился Росс, отметив, что мультипликация дала авторам абсолютную свободу. 

 

Видео: Netflix/YouTube

«Мы сумели запечатлеть магию Хокинса новым образом. Наша история разворачивается между вторым и третьим сезонами, и мы вскоре выясняем, что все не так, как мы думали», — рассказал шоураннер мультсериала Эрик Роблес.

Дафферы отметили, что хотели создать проект в духе анимации, которую показывали в 80-е по телевидению. В видео можно увидеть концепт-арт, который мультипликаторы нарисовали в ходе работы над новым шоу.

Дафферы работали над мультсериалом в качестве исполнительных продюсеров через свою компанию Upside Down Pictures. Над проектом вместе с ними работали Роблес, его команда из Flying Bark Productions, Шон Леви и Дэн Коэн из 21Laps.
 
В конце октября в сети появился трейлер финального сезона «Очень странных дел». Премьера первой части запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финал выйдет 31 декабря.

