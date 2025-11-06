Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет

В начале года группа переживала кризис. В феврале в сети появилась переписка сооснователя Энди Морина, в которых он заявлял, что история группы «закончена». В апреле Бернетт и Хилл уже выпускали опровержение, но нынешний анонс стал первым практическим подтверждением, что проект жив.