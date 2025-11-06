Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет

Экспериментальный хип-хоп-проект Death Grips подтвердил, что работа над новым студийным альбомом началась.
Информация появилась в официальном аккаунте группы, где были опубликованы фотографии из студии звукозаписи.
Подпись к посту гласила: «Написание и запись нашего следующего альбома начались. Мы с нетерпением ждем нового альбома Death Grips». Это заявление подписали только двое участников — вокалист MC Ride и продюсер Зак Хилл.
1/3
2/3
3/3
Предстоящий альбом станет для Death Grips первым полноформатным релизом с 2018 года, когда вышел «The Year of the Snitch».