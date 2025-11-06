Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»

Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет

Фото: Lorne Thomson/Redferns

Экспериментальный хип-хоп-проект Death Grips подтвердил, что работа над новым студийным альбомом началась.

Информация появилась в официальном аккаунте группы, где были опубликованы фотографии из студии звукозаписи.

Подпись к посту гласила: «Написание и запись нашего следующего альбома начались. Мы с нетерпением ждем нового альбома Death Grips». Это заявление подписали только двое участников — вокалист MC Ride и продюсер Зак Хилл.

1/3
2/3
3/3

В начале года группа переживала кризис. В феврале в сети появилась переписка сооснователя Энди Морина, в которых он заявлял, что история группы «закончена». В апреле Бернетт и Хилл уже выпускали опровержение, но нынешний анонс стал первым практическим подтверждением, что проект жив.

Предстоящий альбом станет для Death Grips первым полноформатным релизом с 2018 года, когда вышел «The Year of the Snitch».

Расскажите друзьям