По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм

Кинокомпания Story Kitchen, специализирующаяся на экранизации видеоигр, снимет фильм по мотивам вирусной игры Grow a Garden с платформы Roblox. Об этом сообщает Deadline.
Игра была создана и запущена в марте этого года 16-летним разработчиком под псевдонимом BMWLux. Она быстро стала глобальным культурным феноменом.
В августе она достигла пикового показателя в 22,3 млн одновременных игроков, что превзошло рекорд Fortnite, одной из самых популярных игр. Рекордный пик последней — 15,3 млн.
«Grow a Garden — это именно тот добрый и полный фантазии мир, который мы любим адаптировать», — заявили соучредители Story Kitchen Дмитрий М.Джонсон и Майкл Лоренс Голдберг.
Детали сюжета будущего фильма держатся в секрете. Однако создатели обещают, что это будет «причудливая, эмоциональная и неожиданно эпичная» семейная картина. Сюжет будет вращаться вокруг тем дружбы и «магии, которая происходит, когда ты взращиваешь что‑то с самого начала».
На данный момент проект находится на ранней стадии разработки и сценаристы активно сотрудничают с оригинальной командой разработчиков игры, чтобы сохранить ее «воодушевляющую, ориентированную на сообщество ДНК».