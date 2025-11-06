По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»

По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм

Фото: Roblox

Кинокомпания Story Kitchen, специализирующаяся на экранизации видеоигр, снимет фильм по мотивам вирусной игры Grow a Garden с платформы Roblox. Об этом сообщает Deadline.

Игра была создана и запущена в марте этого года 16-летним разработчиком под псевдонимом BMWLux. Она быстро стала глобальным культурным феноменом.

В августе она достигла пикового показателя в 22,3 млн одновременных игроков, что превзошло рекорд Fortnite, одной из самых популярных игр. Рекордный пик последней — 15,3 млн.

«Grow a Garden — это именно тот добрый и полный фантазии мир, который мы любим адаптировать», — заявили соучредители Story Kitchen Дмитрий М.Джонсон и Майкл Лоренс Голдберг.

Детали сюжета будущего фильма держатся в секрете. Однако создатели обещают, что это будет «причудливая, эмоциональная и неожиданно эпичная» семейная картина. Сюжет будет вращаться вокруг тем дружбы и «магии, которая происходит, когда ты взращиваешь что‑то с самого начала».

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки и сценаристы активно сотрудничают с оригинальной командой разработчиков игры, чтобы сохранить ее «воодушевляющую, ориентированную на сообщество ДНК».

Расскажите друзьям