Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»

На ютуб-канале SearchlightPictures опубликовали тизер фильма «Завещание Анны Ли», в котором сыграла Аманда Сейфрид («Переполненная комната», «Время»). Лента выйдет в кинотеатрах в конце декабря, на Рождество.
Ее режиссером стала Мона Фастволль, сценаристка «Бруталиста». Она рассказала легенду об Анне Ли — основательнице религиозной секты, известной как «шейкеры». В основе сообщества была идея о гендерном и социальном равенстве.
Ленту об Анне Ли и ее последователях сняли на пленку 70 мм. Сценарий подготовили Фастволль и Брейди Корбет, режиссер «Бруталиста». Хореографию для фильма придумала Селия Роулсон-Холл, работавшая над «Вокс люкс».
Музыку к картине написал обладатель «Оскара» Дэниел Блумберг, также входивший в команду «Бруталиста». Роли исполнили Томасин МакКензи, Льюис Пуллман, Тим Блейк Нельсон, Кристофер Эбботт, Стейси Мартин, Мэттью Бирд, Скотт Хэнди и другие.
В продюсерский состав проекта вошли Эндрю Моррисон, Джошуа Хорсфилд, Виктория Петраньи, Фастволль, Корбет, Грегори Янкилевич, Клаудия Смея-Ростворовска, Лиллиан ЛаСаль и Марк Ламперт.
Анна Ли жила в XVIII веке. С 1772 года она руководила Объединенным сообществом верующих во второе пришествие Христа. Спасаясь от гонений, она с последователями переехала из Англии в Америку.