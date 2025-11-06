Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»

Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»

Фото: SearchlightPictures/YouTube

На ютуб-канале SearchlightPictures опубликовали тизер фильма «Завещание Анны Ли», в котором сыграла Аманда Сейфрид («Переполненная комната», «Время»). Лента выйдет в кинотеатрах в конце декабря, на Рождество.

Ее режиссером стала Мона Фастволль, сценаристка «Бруталиста». Она рассказала легенду об Анне Ли — основательнице религиозной секты, известной как «шейкеры». В основе сообщества была идея о гендерном и социальном равенстве. 
 

Видео: SearchlightPictures/YouTube

Ленту об Анне Ли и ее последователях сняли на пленку 70 мм. Сценарий подготовили Фастволль и Брейди Корбет, режиссер «Бруталиста». Хореографию для фильма придумала Селия Роулсон-Холл, работавшая над «Вокс люкс».

Музыку к картине написал обладатель «Оскара» Дэниел Блумберг, также входивший в команду «Бруталиста». Роли исполнили Томасин МакКензи, Льюис Пуллман, Тим Блейк Нельсон, Кристофер Эбботт, Стейси Мартин, Мэттью Бирд, Скотт Хэнди и другие.

В продюсерский состав проекта вошли Эндрю Моррисон, Джошуа Хорсфилд, Виктория Петраньи, Фастволль, Корбет, Грегори Янкилевич, Клаудия Смея-Ростворовска, Лиллиан ЛаСаль и Марк Ламперт.

Анна Ли жила в XVIII веке. С 1772 года она руководила Объединенным сообществом верующих во второе пришествие Христа. Спасаясь от гонений, она с последователями переехала из Англии в Америку.

Расскажите друзьям