Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил о старте работы над «Гремлинами-3» во время отчета о прибылях и убытках компании за третий квартал.
Он отметил, что Стивен Спилберг возвращается в проект в качестве исполнительного продюсера. Кроме того, продюсировать и режиссировать ленту будет сценарист оригинального фильма 1984 года Крис Коламбус.
Дуэт режиссеров Зака Липовски и Адама Б.Стейна («Пункт назначения: Узы крови») объединятся с Коламбусом, чтобы написать сценарий. Новый фильм о гремлинах выйдет 19 ноября 2027 года. Это будет первый фильм по вселенной за 37 лет.
Первые «Гремлины» были жуткой хоррор-комедией режиссера Джо Данте и рассказывали об очаровательном существе по имени Могвай, которого приютила семья из пригорода. Но когда правила ухода за существом нарушились, Могвай размножился в целую орду монстров-убийц. Фильм стал кассовым хитом и при бюджете в 11 млн долларов собрал 151 млн в США.