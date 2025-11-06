Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет

Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом

Фото: Warner Bros.

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил о старте работы над «Гремлинами-3» во время отчета о прибылях и убытках компании за третий квартал.

Он отметил, что Стивен Спилберг возвращается в проект в качестве исполнительного продюсера. Кроме того, продюсировать и режиссировать ленту будет сценарист оригинального фильма 1984 года Крис Коламбус.

Дуэт режиссеров Зака Липовски и Адама Б.Стейна («Пункт назначения: Узы крови») объединятся с Коламбусом, чтобы написать сценарий. Новый фильм о гремлинах выйдет 19 ноября 2027 года. Это будет первый фильм по вселенной за 37 лет.

Первые «Гремлины» были жуткой хоррор-комедией режиссера Джо Данте и рассказывали об очаровательном существе по имени Могвай, которого приютила семья из пригорода. Но когда правила ухода за существом нарушились, Могвай размножился в целую орду монстров-убийц. Фильм стал кассовым хитом и при бюджете в 11 млн долларов собрал 151 млн в США.

