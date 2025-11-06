СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон

Фильм выпустит Amazon MGM. Он расскажет о паре, которая подружилась со знаменитостями во время поездки в Санта-Барбару. Маркл, согласно данным СМИ, исполнит в ленте роль самой себя. People написал, что у герцогини «небольшая роль».



Над картиной работает режиссер Джейсон Орли, известный по лентам «Взрослеть на полную» и «Я хочу вернуть тебя». Он написал сценарий будущей ленты вместе с Исааком Аптакером.



Продюсерами проекта стали Аптакер и его партнерша по компании The Walk-Up Company Элизабет Бергер, а также Эшли Фокс и Джонни Паризо из Maximum Effort. Орли выступает в роли исполнительного продюсера.