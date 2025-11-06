СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон

Американская актриса Меган Маркл, ушедшая из профессии после свадьбы с британским принцем Гарри, вновь будет сниматься в кино. Об этом заявил The Sun.
По информации издания, герцогиня Сассекская приступила к съемкам в фильме «Close Personal Friends». Ее заметили на съемочной площадке проекта в Калифорнии наряду с Бри Ларсон, Лили Коллинз, Джеком Куэйдом и Генри Голдингом.
Фильм выпустит Amazon MGM. Он расскажет о паре, которая подружилась со знаменитостями во время поездки в Санта-Барбару. Маркл, согласно данным СМИ, исполнит в ленте роль самой себя. People написал, что у герцогини «небольшая роль».
Над картиной работает режиссер Джейсон Орли, известный по лентам «Взрослеть на полную» и «Я хочу вернуть тебя». Он написал сценарий будущей ленты вместе с Исааком Аптакером.
Продюсерами проекта стали Аптакер и его партнерша по компании The Walk-Up Company Элизабет Бергер, а также Эшли Фокс и Джонни Паризо из Maximum Effort. Орли выступает в роли исполнительного продюсера.
Маркл не участвовала в киносъемках с 2017 года. Она отмечала в подкасте в 2025 году, что иногда скучает по актерству. Свое возвращение к работе актриса пока не подтвердила.
Артистическая карьера Меган началась еще в 90-х с небольших ролей в ситкомах. В 2003 году Маркл окончила университет по двум специальностям — театральное искусство и международные отношения. В 2011 году актриса появилась в сериале «Форс-мажоры», эта роль принесла ей популярность.