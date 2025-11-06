«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins

Термин «вайб-кодинг» придумал Андрей Карпати, бывший директор по ИИ в Tesla и один из основателей OpenAI. Он описывает подход к программированию, когда разработчик использует текст для описания задач, а ИИ генерирует готовый код. Это позволяет создавать приложения, практически «забыв о существовании кода».