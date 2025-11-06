«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins

Термин vibe coding («вайб-кодинг») стал словом 2025 года по версии авторитетного словаря Collins. В словаре отмечают, что это понятие отражает растущее влияние ИИ на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.
Термин «вайб-кодинг» придумал Андрей Карпати, бывший директор по ИИ в Tesla и один из основателей OpenAI. Он описывает подход к программированию, когда разработчик использует текст для описания задач, а ИИ генерирует готовый код. Это позволяет создавать приложения, практически «забыв о существовании кода».
С момента первого появления этого слова в феврале 2025 года лексикографы Collins зафиксировали взрывной рост его употребления. Среди других слов в списке популярных есть:
- «биохакинг» — деятельность, направленная на изменение естественных процессов в организме с целью улучшения здоровья;
- «кланкер» — уничижительное название для компьютеров, роботов или источников искусственного интеллекта, ставшее популярным благодаря «Звездным войнам»;
- «глазировать» — чрезмерно и неискренне льстить;
- «аура-фарминг» — искусственное создание харизматичного образа;
- «Генри» — акроним для «высокооплачиваемых, но еще не богатых» людей;
- «кулкейшен» — отпуск в стране с прохладным климатом;
- «таск-маскинг» — имитация продуктивной работы;
- «микропенсия» — короткий перерыв в карьере для реализации личных интересов.