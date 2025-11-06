Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет

Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке

Фото: JID/YouTube

Американский рэпер JID представил клип на трек «Sun». В начале звучит интро на русском языке в духе старого черно-белого кино.  В ролике девочки просят маму прочитать им сказку про «доброго мужчину, который становится злым». После этого JID и рэперша Anycia перемещаются на улицы Атланты, где они выросли.

Видео: JID

Песня «Sun» вышла на альбоме «God Does Like Ugly» («Бог любит уродливых»). Его релиз состоялся 8 августа 2025 года.

В комментариях в соцсети артиста отметились русские поклонники. Они зовут рэпера с концертами в Россию. «Наш слон», ― пишут они.

JID, или J.I.D, настоящее имя которого Destin Choice Route, родился 31 октября 1990 года и начал свою карьеру в музыке в 2010 году.  Большую известность получил после подписания контракта с лейблом Dreamville Records, основанным рэпером J.Cole. На Dreamville JID выпустил свой дебютный альбом «The Never Story» в 2017 году, который понравился и фанатам, и критикам.

Расскажите друзьям