Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке

Американский рэпер JID представил клип на трек «Sun». В начале звучит интро на русском языке в духе старого черно-белого кино. В ролике девочки просят маму прочитать им сказку про «доброго мужчину, который становится злым». После этого JID и рэперша Anycia перемещаются на улицы Атланты, где они выросли.
Песня «Sun» вышла на альбоме «God Does Like Ugly» («Бог любит уродливых»). Его релиз состоялся 8 августа 2025 года.
В комментариях в соцсети артиста отметились русские поклонники. Они зовут рэпера с концертами в Россию. «Наш слон», ― пишут они.
JID, или J.I.D, настоящее имя которого Destin Choice Route, родился 31 октября 1990 года и начал свою карьеру в музыке в 2010 году. Большую известность получил после подписания контракта с лейблом Dreamville Records, основанным рэпером J.Cole. На Dreamville JID выпустил свой дебютный альбом «The Never Story» в 2017 году, который понравился и фанатам, и критикам.