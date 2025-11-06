Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке

Американский рэпер JID представил клип на трек «Sun». В начале звучит интро на русском языке в духе старого черно-белого кино. В ролике девочки просят маму прочитать им сказку про «доброго мужчину, который становится злым». После этого JID и рэперша Anycia перемещаются на улицы Атланты, где они выросли.