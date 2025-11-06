Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта

Кинокомпания Lionsgate выпустила первый тизер долгожданного байопика «Майкл», посвященного жизни и творчеству короля поп-музыки. Премьера запланирована на 24 апреля 2026 года.
В ролике звучат хиты Джексона «Wanna Be Startin’ Somethin’» и «Billie Jean», а также показана культовая лунная походка и отсылки к клипу «Thriller».
Главную роль в фильме исполнил 28-летний Джафар Джексон — настоящий племянник Майкла, который, по словам съемочной группы, поразительно перевоплощается в своего знаменитого родственника.
Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».
В актерский состав также вошли Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие. Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан, что позволяет ожидать глубокого и многогранного раскрытия личности музыканта.