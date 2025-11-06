Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта

Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».