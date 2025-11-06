В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»

В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер

Фото: mos.ru

Многофункциональный спортивный кластер создали в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве. Об этом говорится на сайте Mos.ru.

«В этом году обустроили недалеко от станции метро „Кленовый бульвар“ многофункциональный спортивный кластер общей площадью более 7500 квадратных метров. Рельеф в этом месте плавный и позволил организовать зоны для различных видов спорта», — сказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Объект состоит из двух универсальных площадок для игры в бадминтон, волейбол и баскетбол, а также зоны для стритбола и поля для мини-футбола с искусственным газоном. Кроме того, есть зона для силовых тренировок, а в будущем планируется обустройство площадки для падел-тенниса и спортивного павильона.

В спорткластере также оборудовали места для игры в шахматы, настольный теннис и панна-футбол. А для детей — отдельную зону со спортивно-игровыми комплексами.

Расскажите друзьям