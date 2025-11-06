В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер

Объект состоит из двух универсальных площадок для игры в бадминтон, волейбол и баскетбол, а также зоны для стритбола и поля для мини-футбола с искусственным газоном. Кроме того, есть зона для силовых тренировок, а в будущем планируется обустройство площадки для падел-тенниса и спортивного павильона.