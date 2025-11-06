В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер

Многофункциональный спортивный кластер создали в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве. Об этом говорится на сайте Mos.ru.
«В этом году обустроили недалеко от станции метро „Кленовый бульвар“ многофункциональный спортивный кластер общей площадью более 7500 квадратных метров. Рельеф в этом месте плавный и позволил организовать зоны для различных видов спорта», — сказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Объект состоит из двух универсальных площадок для игры в бадминтон, волейбол и баскетбол, а также зоны для стритбола и поля для мини-футбола с искусственным газоном. Кроме того, есть зона для силовых тренировок, а в будущем планируется обустройство площадки для падел-тенниса и спортивного павильона.
В спорткластере также оборудовали места для игры в шахматы, настольный теннис и панна-футбол. А для детей — отдельную зону со спортивно-игровыми комплексами.