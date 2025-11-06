Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В Москве в 2026 году выступит K.Maro
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон

Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes

Фото: 20th Television

Новый юридический сериал Райана Мерфи «Все честно», в котором главную роль играет Ким Кардашьян, подвергся разгромной критике. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг шоу составляет 6%, а на Metacritic — всего 19 баллов из 100.

Первые три эпизода сериала вышли на Hulu 4 ноября. Кардашьян играет адвоката по разводам Аллуру Грант. Она владеет фирмой, где работают исключительно женщины и которая представляет только клиенток. В проекте также снимаются Наоми Уоттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз и другие.

The Telegraph назвал шоу «преступлением против телевидения», The Hollywood Reporter охарактеризовал игру Кардашьян как «скованную и безэмоциональную», а The Guardian и The Times поставили сериалу ноль звезд из пяти.

«Все честно» — это уже второе сотрудничество Кардашьян с Райаном Мерфи после «Американской истории ужасов», которая получила более теплые отзывы критиков (77% на Rotten Tomatoes).

Расскажите друзьям