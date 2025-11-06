Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes

Новый юридический сериал Райана Мерфи «Все честно», в котором главную роль играет Ким Кардашьян, подвергся разгромной критике. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг шоу составляет 6%, а на Metacritic — всего 19 баллов из 100.
Первые три эпизода сериала вышли на Hulu 4 ноября. Кардашьян играет адвоката по разводам Аллуру Грант. Она владеет фирмой, где работают исключительно женщины и которая представляет только клиенток. В проекте также снимаются Наоми Уоттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз и другие.
The Telegraph назвал шоу «преступлением против телевидения», The Hollywood Reporter охарактеризовал игру Кардашьян как «скованную и безэмоциональную», а The Guardian и The Times поставили сериалу ноль звезд из пяти.
«Все честно» — это уже второе сотрудничество Кардашьян с Райаном Мерфи после «Американской истории ужасов», которая получила более теплые отзывы критиков (77% на Rotten Tomatoes).