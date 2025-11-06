Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»

Иэн МакКеллен официально подтвердил, что повторит свою знаменитую роль Гэндальфа в предстоящем фильме «Властелин Колец: Охота на Голлума».
Несмотря на недавний несчастный случай, актер полон энтузиазма: «В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова исполнить роль Гэндальфа. Я не намерен сбавлять обороты». По его словам, съемки ему даются легче, чем работа в театре.
Решение МакКеллена стало особенно символичным после того, как прошлым летом актер пережил серьезное падение со сцены во время спектакля в лондонском театре. Тогда он получил перелом запястья и растяжение шеи.
«Благодаря защитному костюму и тому, что я упал на колени зрителя в первом ряду, я отделался легкими травмами, хотя в тот момент думал, что все кончено», — поделился актер.
Новый фильм, режиссером которого станет Энди Серкис, известный по роли Голлума, начнут снимать в Новой Зеландии в мае следующего года. Релиз ленты намечен на декабрь 2027-го.