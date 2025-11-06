Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»

Несмотря на недавний несчастный случай, актер полон энтузиазма: «В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова исполнить роль Гэндальфа. Я не намерен сбавлять обороты». По его словам, съемки ему даются легче, чем работа в театре.