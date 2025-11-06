Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров

Александр Петров сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Фишер» под названием «После Фишера. Инквизитор». Актер исполнит роль следователя Терехова, сообщили в пресс-службе Wink.
По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.
За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-маугли, которая выросла в тайге.
«Я рад и горд быть частью вселенной „Фишера“. Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее», ― отметил Александр Петров.
Ранее к актерскому составу присоединились Юлия Снигирь и Полина Гухман. Генеральными продюсерами выступают Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, режиссером-постановщиком ― Ольга Френкель. «После Фишера. Инквизитор» выйдет на Wink, дата премьеры пока не объявлена.
В июле стало известно, что «Фишер» продлен сразу на третий и четвертый сезоны. В первом и втором сезонах сериала главную роль исполнил Иван Янковский.