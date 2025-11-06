В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году

Объем урожая картофеля в Беларуси вырос на 125 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхозпрод Беларуси.
Всего в этом году собрали 675 тыс. тонн корнеплода. Итоговые объемы производства уточнят в будущем: в статистику войдут данные от мелкотоварных сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств.
«Урожайность превысила прошлогодние показатели, свидетельствуя об эффективности агротехнологий и подходящих погодных условиях для этой культуры в текущем сезоне», — говорится в сообщении. «Урожай второго белорусского хлеба не только полностью покрывает потребности внутреннего рынка, но и превышает их многократно», — отметили в министерстве.
