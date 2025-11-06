В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису

В Москве проводятся бесплатные тренировки по настольному теннису. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента спорта.
Посетить занятия могут люди старше 18 лет по предварительной записи. Их проводят инструкторы. Ознакомиться с подробностями и записаться можно на cайте «Московский спорт».
Мужчины и женщины старше 55 лет могут заниматься настольным теннисом по понедельникам, с 14.00 до 15.00, и по вторникам, с 12.00 до 13.00, в спортивном комплексе «Олимпиец» на улице Рождественской. По вторникам и четвергам, с 12.00 до 13.00, — в спортивном комплексе «Атлант» на улице Большой Косинской.
Для мужчин и женщин от 18 до 59 лет открыты группы по вторникам и четвергам, с 8.00 до 9.00, в спортивном комплексе «Солнечный» на улице 50 лет Октября, а по средам и пятницам, с 14.00 до 15.00, — в спортивном комплексе «Движение» на улице Дорожной.