В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису

Мужчины и женщины старше 55 лет могут заниматься настольным теннисом по понедельникам, с 14.00 до 15.00, и по вторникам, с 12.00 до 13.00, в спортивном комплексе «Олимпиец» на улице Рождественской. По вторникам и четвергам, с 12.00 до 13.00, — в спортивном комплексе «Атлант» на улице Большой Косинской.