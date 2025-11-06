Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля

Фото: пресс-материалы

«Кинопоиск» представляет первый тизер-трейлер фильма «К себе нежно» по одноименной книге-бестселлеру Ольги Примаченко. Картина выйдет в прокат 2 апреля 2026 года.

В центре сюжета — успешный отоларинголог-хирург Надя, которая к 40 годам понимает, что сама перестала прислушиваться к себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала.

Муж Борис ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни появляются шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, собственный голос и новую надежду. 

Видео: «Кинопоиск»

Дистрибьютором ленты выступает компания «Атмосфера кино». Лента станет первым совместным продюсерским проектом «Плюс Студии» и издательства «Эксмо».

«В чем секрет этой истории? „К себе нежно“ — это не просто книга о любви к себе, это путь к внутренней гармонии, с которой начинается подлинное счастье — личное, семейное, человеческое. Такая книга просто обязана была получить свое воплощение на экране, и мы рады стать частью этого важного и трогательного проекта», — отмечает генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев.

Режиссером киноадаптации одноименной книги-медитации Ольги Примаченко о принятии себя и личных границах выступит Иван Китаев («Без правил», «Бывшие»). Сценарий написала Дарья Грацевич («Измены», «Холоп»).

В главной роли — Карина Разумовская («Мажор», «Трасса»). В фильме также заняты Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Леонид Бичевин, Владислав Ценев и другие.

«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» вышла в 2020 году и с тех пор не покидает топ-5 бестселлеров в жанре нон-фикшн. В 2022-м психологическое пособие стало самым продаваемым среди электронных и аудиокниг. Произведение также возглавило Всероссийский книжный рейтинг 2024 года.

