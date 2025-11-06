Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»

В сети появилось первое видео со съемочной площадки сериала «Клиника», подтверждающее, что проект возвращается к жизни.
В ролике появляется Зак Брафф, исполняющий роль доктора Джона Дориана, в режиссерском кресле с табличкой «Сейчас в производстве». Затем камера переключается на Дональда Фейсона (Кристофер Терк), Сару Чок (Эллиот Рид) и Джуди Рейес (Карла Эспиноса).
Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года. Премьера запланирована на 25 февраля 2026 года.
К своим ролям вернутся не только основные актеры, включая Джона К.МакГинли в образе доктора Перри Кокса, но и создатель сериала Билл Лоренс. Новыми лицами в актерском составе станут Ванесса Байер и Джоэл Ким Бустер.
Согласно официальному описанию, новый сезон покажет, как Джей Ди и Терк снова объединяются «впервые за долгое время». Зрителям покажут, как герои справляются с изменениями в медицинской сфере, произошедшими с момента завершения сериала.