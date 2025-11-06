Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества

Владислав Бакальчук и его бывшая жена миллиардер Татьяна Ким достигли мирового соглашения по разделу имущества после развода. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Мосгорсуд прекратил производство по делу.

«Сегодня, наконец, поставлена точка. <…> Рада, что смогли пойти друг другу навстречу», — написала Ким в своем телеграм-канале. По ее словам, условия достигнутого соглашения удовлетворяют обе стороны.

В феврале Бакальчук и Ким официально развелись после 22 лет брака. «Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — рассказывал Бакальчук о решении суда. Пара поженилась в начале 2000-х, вместе они создали онлайн-магазин Wildberries. Согласно ЕГРЮЛ, Татьяне принадлежало 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%.

В июне 2024 года Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по объединению. Обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ».

Бакальчук выступил против сделки. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, называя перемены «рейдерским захватом» компании братьями Мирзоян. Татьяна комментировала, что «это не рейдерский захват, а развод». В апреле суд присудил Ким долю бывшего мужа в ООО. Она стала владельцем 100% компании.

